Что связывает Путина и Эрдогана помимо политики? Турецкий лидер раскрыл секрет их отношений в откровенном интервью

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что конструктивный диалог с российским коллегой Владимиром Путиным был выстроен между ними с первых дней знакомства.

Как заявил политик в беседе с телеканалом Fox News, взаимопонимание с президентом РФ присутствовало уже на их первой встрече.

«Наши отношения с Владимиром Путиным были хорошими с нашей первой встречи», - сказал Эрдоган.

В августе турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в центре которых оказалось урегулирование украинского конфликта и прогресс стамбульских переговоров.

Ранее Эрдоган заявил о том, что Зеленский и Путин пока не готовы к встрече на высшем уровне.