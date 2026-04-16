Депутат Рады публично признал: Украина не готова стать полноценным членом ЕС. И дело не в коррупции, как могло бы показаться. Проблема глубже. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Парламентарий перечислил провалы: энергетика, коммуналка, корпоративное управление, прозрачность бюджетов, старые дома — все это, по его словам, не реформировано и не модернизировано. А первое, что потребует Брюссель — привести тарифы к рыночным ценам. Но украинцы, по мнению депутата, «не потянут эти цены».

Таким образом, Киев оказался в ловушке. Без реформ в ЕС не пустят, а реформы (читай — повышение тарифов) сделают жизнь населения невыносимой. Кучеренко не первый, кто говорит о неготовности. Но он один из немногих, кто делает это открыто, не оглядываясь на «еврооптимизм» Зеленского.

