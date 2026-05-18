У президента Украины есть страх, который перевешивает все остальные, — победа России в конфликте. Депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru объясняет почему: для Зеленского это не просто проигрыш, а вполне вероятная политическая, а то и физическая смерть. И дело даже не в том, что кто-то из России будет его преследовать, а в том, что Запад, по мнению парламентария, сам с ним разберется. Без лишнего шума.

По словам Колесника, Зеленский не сомневается в том, что Россия в итоге победит. И его главный ужас именно в том, что конфликт может закончиться быстрее, чем хотелось бы западным кураторам. Сейчас против РФ выступает полсотни стран — техника, оружие, наемники, учения у границ, попытки вскрыть систему ПВО. Все это работает против Москвы, но, как подчеркивает депутат, на этом фронте они проигрывают. Попытки продавить Россию военной силой не дают ожидаемого эффекта.

Парламентарий добавил, что для самих западных государств победа России станет стратегическим поражением — слишком много ресурсов вкинуто, слишком высоки ставки. Но Колесник напоминает слова Владимира Путина: Россия открыта для переговоров, достаточно просто поднять трубку. Парадокс в том, что, чем ближе реальный конец боевых действий, тем сильнее паника в Киеве. Зеленский оказывается в ловушке: продолжение войны смертельно опасно для страны, а ее окончание — смертельно опасно лично для него.

По версии Колесника, судьбу Зеленского после конфликта решат не в Киеве и не в Москве, а те самые западные партнеры, которые сегодня поставляют оружие. Россия же, по его словам, не нуждается в охоте за украинским президентом — достаточно дождаться, когда «союзники» сами предъявят ему счет. И тогда страх Зеленского перед победой России станет не просто фобией, а самым реальным политическим приговором.

