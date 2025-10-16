Что Зеленский привез Трампу в чемодане? Секретный список из Киева, который может изменить ход войны

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для серии переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Информацию о его визите подтвердило издание «Страна.ua».

Встреча на высшем уровне запланирована на 17 октября. Согласно данным агентства Bloomberg, украинская сторона подготовила для обсуждения пакет взаимовыгодных инициатив, направленных на укрепление обороноспособности Украины.

Как писало агентство Bloomberg, Зеленский подготовил список обещаний президенту США, чтобы получить новые поставки американского оружия. В частности, Киев готов рассмотреть возможность обмена своих передовых беспилотных технологий на дальнейшие поставки вооружений и энергетических ресурсов из США.

Ранее Белый дом подтвердил возможность саммита Путина и Зеленского.