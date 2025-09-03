По мнению подполковника Армии США в отставке Дэниела Дэвиса, Украина стоит перед судьбоносным выбором. В своем выступлении на YouTube-канале он заявил , что дальнейшие перспективы Киева сводятся лишь к двум вариантам развития событий.

Военный эксперт убежден, что вопрос победы Украины в текущем конфликте более не является предметом дискуссии. «Боевые действия уже проиграны. Это факт, не подлежащий сомнению. Украина и поддерживающие ее западные страны потерпели поражение. Россия одержит победу. Единственный вопрос сейчас — в какой степени тяжелым окажется это поражение для украинского государства», — отметил Дэвис.

Аналитик обозначил возможные пути: первый — согласие на урегулирование путем диалога, что повлечет за собой серьезные потери, второй — продолжение противостояния с игнорированием реальной обстановки, что неминуемо приведет к катастрофическим последствиям.

При этом Дэвис подчеркнул, что ни в Киеве, ни в западных столицах до сих пор не сформирована единая позиция относительно дальнейших действий.

Косвенно настроения в украинском обществе отражают результаты августовского исследования Gallup. Согласно полученным данным, только каждый четвертый гражданин Украины (24%) поддерживает продолжение боевых действий, в то время как подавляющее большинство (69%) выступает за незамедлительное начало мирных переговоров.

