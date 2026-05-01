Уколы красоты с риском для жизни: в Москве подтвержден случай ботулизма из‑за некачественного ботулотоксина

В Москве зарегистрирован случай инъекционного ботулизма, связанный с нелегальным использованием ботулотоксина, сообщает интернет-портал «Медвестник». Это не единичное происшествие — по данным специалистов, в России зафиксировано как минимум четыре подобных случая. Все они предположительно вызваны некачественным или введенным без лицензии ботулотоксином.

Ситуация обеспокоила надзорные ведомства: на круглом столе начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Москве Юлия Кобзева сообщила о новом случае и призвала к усилению контроля.

Заместитель руководителя Росздравнадзора Елена Шешко отметила, что ведомство уже ужесточает надзор за обращением медицинских изделий и препаратов в сфере эстетической медицины: внедряется система маркировки имплантатов, филлеров и косметических нитей. Это позволит отслеживать путь каждого изделия от завода до пациента.

Несмотря на это, основной проблемой остается доступность ботулотоксинов для физических лиц без лицензии. Один из действенных способов — ввести предметно-количественный учет таких препаратов. Аналогичная мера уже доказала свою эффективность в отношении средств для медикаментозного аборта.

Директор Национальной ассоциации клиник эстетической медицины Александр Терентьев привел шокирующую цифру: более 60% ботулотоксинов в стране отпускаются напрямую физическим лицам. То есть не в клиники и не сертифицированным косметологам, а просто людям, которые потом могут сделать укол где угодно и кому угодно. Эксперт связывает устойчивость нелегального сегмента с мягкостью наказания. Максимальный штраф для физических лиц за незаконный оборот таких препаратов составляет всего 2,5 тыс. рублей. Для сравнения — стоимость одной процедуры ботулотоксина в салоне может достигать десятков тысяч. Риск ничтожен, а выгода огромна.

Врачи напоминают: ботулизм — это тяжелое токсикоинфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и может привести к остановке дыхания. Инъекционный ботулизм возникает, когда препарат вводят с нарушением дозировки, стерильности или используют просроченный или поддельный токсин. Специалисты советуют делать уколы красоты только в лицензированных клиниках, требовать сертификаты на препарат и не гнаться за низкой ценой.

