«Чтобы была в домах всегда»: в Донбассе нашли способы преодолеть дефицит воды

Власти ДНР и российские специалисты пытаются решить проблему нехватки воды в регионе, но в будущем потребуются новые источники водоснабжения, о чем также заявил глава ОП «Мариуполь» Илья Серебряков. По его словам, сейчас воду перебрасывают из резервных водоемов.

Из-за аномальной жары подачу воды в дома временно ограничивают, чтобы не исчерпать запасы полностью. Серебряков пояснил, что это необходимо, так как те же водохранилища обеспечивают работу местных ТЭЦ.

Краткосрочно ситуацию удастся стабилизировать, но в перспективе нужно искать дополнительные источники – например, увеличивать забор воды из Дона, не допуская критического падения его уровня.

