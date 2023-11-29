Чумаков: У войны в Газе нет перспектив прекращения

Вероятность полного прекращения на территории Газы в данный момент не рассматривается Россией. Об этом заявил заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Чумаков, его слова передает издание РИА Новости .

В ходе заседания Генеральной ассамблеи организации, представитель российской дипмиссии заявил, что российская сторона не видит признаков полного прекращения насилия в Газе. В то же время, он подчеркнул, что РФ призывает к прекращению огня, и что возобновление огня на территории сектора Газа приведет лишь к новым жертвам гражданских и усугубление «гуманитарной катастрофы».

Дипломат отметил, что данный конфликт уже отражается на Западном берегу Иордана, где проходят израильские рейды. По словам Чумакова, никакие ссылки на право на самооборону не могут оправдать подобное «агрессивное поселенчество».