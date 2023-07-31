ЧВК «Вагнер» перестала вербовку бойцов

Частная военная кампания «Вагнер» приостановила вербовку бойцов, говорится в канале с объявлениями о найме. Отмечается, что такое решение связано «с наличием большого кадрового резерва».

Это же подтвердил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в комментарии для канала Grey Zone, который связан с кампанией. По словам Пригожина, «вагнеровцы» продолжают выполнение задач в Африке, а также работают в подготовительных центрах на территории Белоруссии.

Как отметил Пригожин, компания «определяется со следующими задачами, которые будут совершаться во имя величия России». Также, по словам главы ЧВК, много бойцов в настоящее время находятся в отпуске.

23 июня Пригожин объявил о начале так называемого «марша справедливости», который фактически стал попыткой военного мятежа в России. В этот день бойцы частной военной кампании захватили штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. Также Пригожин отдал приказ выдвигаться с военной техникой на Москву.

24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором призвал прекратить попытку военного мятежа. В этот же день глава Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с российским лидером, а позже связался с Пригожиным. После общения с Лукашенко, глава ЧВК принял решение «отойти» от Москвы и уйти в полевые лагеря.