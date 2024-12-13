Cирийские друзы из Кунейтра хотят жить под руководством Израиля

По информации издания The Times of Israel, в социальных сетях распространилось видео, на котором местный житель утверждает, что «выбор меньшего из зол» — это присоединение к Голанам, которые контролирует Израиль. По мнению друзов, это решение будет более благоприятным, чем продолжающийся конфликт в Сирии.

Выступающий на видео заявляет о серьезных угрозах для местного населения, таких как возможные захваты женщин, дочерей и домов. Он подчеркивает, что обращается от имени всей друзской общины этой области, подчеркивая необходимость сохранения достоинства и безопасности своих сограждан.

Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что достоверность видеозаписи пока не установлена.

Друзская община представляет собой обособленную этноконфессиональную группу, проживающую в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Израиле друзы имеют статус отдельной общины, служат в армии и полиции наравне с евреями. Важно отметить, что населяющие Голанские высоты друзы сохраняют сирийское гражданство.

Ранее сообщалось, что Израиль готовится нанести удар по ядерным объектам Ирана.