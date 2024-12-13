Израиль готовится нанести удар по ядерным объектам Ирана
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Уничтожение системы противовоздушной обороны Сирии дает Израилю возможность нанести удар по ядерным объектам Ирана, считают военные еврейского государства.
Об этом со ссылкой на израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщает РИА Новости.
Из сообщения следует, что ВВС Израиля удалось уничтожить примерно 86% сирийской системы ПВО, поэтому теперь ЦАХАЛ может атаковать ядерные объекты республики.
Ранее сообщалось о том, что победитель президентских выборов в США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не исключает шансы на начало вооруженного конфликта с Ираном. Он отметил, что необходимо обращать внимание на происходящие события, которые могут кардинально изменить ситуацию.