CNN: американцы не хотят видеть будущим президентом ни Байдена, ни Трампа

Предстоящие выборы президента США поставят многих американцев в затруднительное положение, поскольку их не устраивает ни один из фаворитов предстоящей гонки, считает CNN.

Президент Джо Байден является главным претендентом на победу в праймериз Демократической партии, бывший глава государства Дональд Трамп лидирует в опросах республиканцев.

По данным опроса CNN/SSRS, 35% американцев не относятся положительно ни к тому, ни к другому. 33% опрошенных симпатизируют Трампу, 32% – Байдену.

Телеканал вспоминает выборы-2016, когда за президентское кресло боролись Трамп и Хиллари Клинтон, и называет их «самыми нелицеприятными». Тогда оба кандидаты вызывали отторжение у 19% американцев.

Если ситуация не изменится, следующие выборы обновят исторический рекорд по этому показателю.