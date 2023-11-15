CNN: Байден подпишет проект финансирования правительства, в котором не предусмотрена помощь Украине

Джо Байден согласится подписать выработанный палатой представителей законопроект о финансировании правительства США, в котором ничего не говорится о помощи Украине и Израилю, сообщает CNN со ссылкой на официального представителя администрации президента.

Байден подпишет документ, если его одобрит Сенат, на что у него есть два дня. Законопроект призван спасти правительство от шатдауна и рассчитан на финансирование до 19 января.

Конгрессмены отказались включать в законопроект помощь Украине и Израилю и сосредоточились на внутренних проблемах – развитие оборонной промышленности, жилищное строительство и поддержка ветеранов.

Неделю назад координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США израсходовали уже 96% средств, ранее выделенных на поддержку Украины. Оставшиеся $1,1 млрд Пентагон потратит на то, чтобы заместить на своих складах переданное Киеву оружие.