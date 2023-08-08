В американской администрации планируют новый пакет военной помощи киевскому режиму для противостояния с Россией. Как передает телеканал CNN со ссылкой на главу отдела закупок сухопутных войск США Дага Буша, документ уже осенью будет направлен на рассмотрение в конгресс.

По словам Буша, Белый дом, таким образом, стремится увеличить производство и закупки боеприпасов для украинской военщины. А для этого нужны дополнительные финансовые вливания из госбюджета.

«Белый дом работает над пакетом документов, который конгресс должен рассмотреть этой осенью... Мы надеемся получить поддержку для дальнейшего финансирования Киева, в частности, для увеличения производства боеприпасов и закупок боеприпасов», — заявил Буш.

Как отметил дипломат, в администрации президента США Джо Байдена очень надеются на понимание конгрессменов. Что до деталей нового пакета помощи ВСУ, то его детали сейчас дорабатываются, заключил Буш.

Напомним, как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия намерена и будет в обязательном порядке контролировать все те регионы, что записаны в ее Конституции, имея ввиду республики Донбасса, Крым, Херсонскую и Запорожскую области.