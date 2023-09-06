CNN: Блинкен в Киеве хочет из первых уст узнать о ходе «контрнаступления»

Госсекретарь США Энтони Блинкен предпринял уже третью поездку на Украину со времени начала российской спецоперации. В этот раз он хочет оценить, как продвигается контрнаступление, сообщает CNN.

Американский чиновник, приехавший в Киев вместе с Блинкеном, рассказал телеканалу о необходимости наладить взаимодействие с Украиной в преддверии Генеральной ассамблеи ООН.

В Нью-Йорке украинцам придется объяснять западным партнерам необходимость дальнейшей поддержки.

Украинские власти докладывают о своих успехах на многих участках фронта. Однако даже в США многие чиновники скептически относятся к этим «достижениям»: за три месяца ВСУ удалось вернуть под свой контроль незначительные участки территории, потратив на это огромное количество ресурсов.

Американцы хотят из первых уст услышать, что киевский режим намерен предпринять в этих условиях в ближайшие недели.