Трамп пообещал защитить США при помощи аналога «Железного купола»

Экс-лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дал обещание защитить территорию своего государства аналогом системы ПРО «Железный купол» в случае победы на предстоящих выборах президента.

Соответствующее заявление политик сделал во время встречи со сторонниками в штате Вирджиния, его слова передает информационное агентство РИА Новости. По словам Трампа, в следующий срок он собирается создать «великий «Железный купол» над страной».

Он подчеркнул, что подобного ранее мир никогда не видел и добавил, что это является современной защитой от ракет.

Политик также уточнил, что в случае реализации, данная система будет полноценно сделана Штатами.

Ранее политолог Евстафьев выразил мнение, что единственный кандидат на место Байдена не устроит демократов.