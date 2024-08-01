CNN: Иран в ближайшие 72 часа начнет крупномасштабную атаку на Израиль

Иран и его союзники готовят крупномасштабную атаку на Израиль, которую реализуют в течение 72 часов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на Пентагон.

1 августа государственный секретарь США Энтони Блинкен передал Ирану послание с просьбой не отвечать на инцидент с гибелью главы политического бюро ХАМАС Исмаилом Ханией. Как отметил Блинкен, смерть Хании только укрепила силы сопротивления.

Ночью 31 июля стало известно, что в результате ракетного удара со стороны Израиля по резиденции Хании он и его телохранители погибли. Официально израильская сторона этот инцидент не прокомментировала. Хания участвовал в столице Ирана в инаугурации нового президента Масуда Пезешкиана.

Через несколько часов после смерти главы политбюро ХАМАС Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ об ответной атаке по Израилю.

Ранее сообщалось о начале встречи представителей Ирана и их союзников для обсуждения ответной стратегии против Израиля.