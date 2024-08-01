Началась встреча представителей Ирана и их союзников для обсуждения ответной стратегии против Израиля

Представители Ирана и союзников встретились, чтобы обсудить стратегию ответных действий против Израиля, сообщает РИА новости .

Началось обсуждение ответной стратегии Ирана и союзников против Израиля в связи с убийством лидера ХАМАС Исмаила Хании, к которому, по мнению иранской стороны, могут быть причастны израильские военные.

По мнению политолога Саймона Циписа, если Иран не предпримет никаких ответных действий, Израиль воспримет это как проявление слабости. Однако военные действия Тегерана могут привести к эскалации масштабного регионального конфликта. Среди возможных сценариев — проведение атаки на север Израиля или удары по базе США в Ираке, пишет «ВЗГЛЯД».

Ранее сообщалось, что Пентагон ожидает атаку Ирана на Израиль в течение следующих 72 часов. Данный прогноз подкреплен заявлением иранского лидера о подготовке прямого «удара возмездия».