CNN: Макрон пригласит на парижский саммит по ИИ в феврале Трампа и Маска

Президент Франции Эммануэль Макрон, как ожидается, пригласит выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска на саммит, посвященный искусственному интеллекту, который пройдет в феврале 2025 года в Париже, сообщил CNN, ссылаясь на двух французских чиновников.

Данное мероприятие запланировано на 10-11 февраля 2025 года, и, как предполагается, на нем соберутся лидеры государств и главные фигуры бизнеса.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос журналистов, не исключил, что проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.