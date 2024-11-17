Макрон допустил проведение переговоров с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос журналистов не исключил, что проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает BFM TV.

Макрон может последовать примеру Шольца и поговорить по телефону с Владимиром Путиным. Главным вопросом станет Украина и прекращение огня на территории. Однако в то же время французский лидер отмечает, что его коллега, возможно, пока «не готов вести переговоры» по урегулированию.

«Президент Франции сообщил, что не исключает переговоров с Путиным, когда позволит контекст», — заявили в материале, ссылаясь на слова Макрона.

Во Франции отметили, что о неготовности к переговорам можно судить по последнему массированному удару по критически важным объектам энергоструктуры.

Примечательно, что 17 ноября Франция и Великобритания неожиданно разрешили Украине применять дальнобойное оружие вглубь территорий России.

Ранее сообщалось, что в США также сняли ограничения на применение дальнобойного оружия Киевом.