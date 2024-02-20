Поражение ВСУ на поле боя в Авдеевки вкупе с полным отсутствием финансовой поддержки со стороны Вашингтона может означать только одно - наступление для киевских властей «худших времен», передает американский телеканал CNN.

Отмечается, что прошедшая на минувшей неделе в Мюнхене конференция по безопасности оказалась бесполезной для Зеленского и его режима. Касаемо звучавших все последнее время предупреждений, что без оружия западных партнеров ВСУ падет, все они превратились для Украины в «горькую и жестокую реальность».

«Обещания и риторика мюнхенских «костюмов» пока что мало что значат. В ожидании помощи Украина теряет людей и землю, после нескольких месяцев тупика возможность радикальных перемен на линии фронта вполне реальна», – передает CNN.

Журналисты телеканала подметили, что Зеленскому пришлось выйти на сцену Мюнхенской конференции аккурат после потери ВСУ Авдеевки. Что, как уверены эксперты, не приблизило Киев ни на сантиметр к «заветным миллиардам» Запада. И стоило украинскому лидеру политических очков.

Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.