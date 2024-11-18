CNN озвучили главные проблемы с решением Байдена разрешить удары вглубь России

Согласно последним данным, Украина в скором времени может получить ограниченное количество ракет ATACMS от Соединенных Штатов. Решение президента Байдена разрешить использование этих ракет для ударов вглубь РФ считается провокационным шагом, который способен привести к эскалации конфликта по мнению некоторых политиков.

Дороговизна, ограниченное количество американских дальнобойных ракет ATACMS у Украины и провокационность решения одобрить их применение являются основными проблемами в позиции США по снятию ограничений на их использование для ударов по территории России, передает CNN. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на источник.

Главными препятствиями для США остаются высокая стоимость и ограниченная доступность этих ракет. Тем не менее решение администрации Байдена, по всей видимости, нацелено на поддержку Украины и может привести к новым попыткам Кремля восстановить свое сдерживание НАТО и США в ответ на активные действия Киева.

Ранее французская газета Le Figaro удалила данные о разрешении Лондона и Парижа на удары дальнобойными ракетами по России.