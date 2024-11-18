Французская Le Figaro удалила данные о разрешении Лондона и Парижа на удары «дальнобоем» по РФ
Фото: [flickr.com]
Французский ежедневник Le Figaro, который недавно сообщил, что Франция и Великобритания, следуя примеру США, позволили Украине использовать свои ракеты для атак на глубинные территории России, удалил эту информацию из своей статьи. На это обратил внимание портал «Страна».
В первоначальной версии статьи содержался фрагмент о том, что «Франция и Великобритания разрешили Украине применять свои дальнобойные ракеты SCALP/Storm Shadow для поражения российских объектов».
В обновленной версии осталась только информация о том, что президент США Джо Байден дал разрешение на использование ракет ATACMS.
Еще в сентябре The Times сообщала, что Франция и Великобритания поддерживают отмену ограничений на применение дальнобойных ракет Украиной.
Эти государства поставляют ракеты Storm Shadow и SCALP. Однако важно отметить, что некоторые компоненты этих ракет являются американскими, и для их использования требуется согласие Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось, что команда Трампа отказалась комментировать разрешение бить ATACMS вглубь России.