Французский ежедневник Le Figaro, который недавно сообщил , что Франция и Великобритания, следуя примеру США, позволили Украине использовать свои ракеты для атак на глубинные территории России, удалил эту информацию из своей статьи. На это обратил внимание портал «Страна».

В первоначальной версии статьи содержался фрагмент о том, что «Франция и Великобритания разрешили Украине применять свои дальнобойные ракеты SCALP/Storm Shadow для поражения российских объектов».

В обновленной версии осталась только информация о том, что президент США Джо Байден дал разрешение на использование ракет ATACMS.

Еще в сентябре The Times сообщала, что Франция и Великобритания поддерживают отмену ограничений на применение дальнобойных ракет Украиной.

Эти государства поставляют ракеты Storm Shadow и SCALP. Однако важно отметить, что некоторые компоненты этих ракет являются американскими, и для их использования требуется согласие Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что команда Трампа отказалась комментировать разрешение бить ATACMS вглубь России.