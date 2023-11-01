CNN пришли к печальному выводу после беседы с ВСУ

Бойцы украинских ВС считают, что причиной для провала контрнаступления стала нехватка боеприпасов. Соответствующее заявление сделал корреспондент американского телевизионного канала CNN Нил Хауэр в своих социальных сетях , после посещения зоны боевых действий и беседы с украинскими военными.

Он рассказал, что пробыл на Донбассе и в Запорожье последние полтора года, в течение которых, активно беседовал с украинскими военными. По его словам, главной причиной для провала контрнаступления стала нехватка боеприпасов, которую отмечают сами бойцы.

Журналист также напомнил, что Киев получил огромный запас артиллерийских снарядов ранее, но и их не хватило для того, чтобы обеспечить успех контрнаступлению. По оценкам Хаужра, на восстановление этих запасов уйдет еще, как минимум, год.