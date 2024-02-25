CNN: рекордные 5,8 тысяч россиян попросили убежища в Южной Корее

За прошлый год политическое убежище в Южной Корее попросило рекордное количество россиян – 5,8 тысяч человек. Соответствующее заявление сделали журналисты американского телевизионного канала CNN со ссылкой на данные корейской миграционной службы.

Сообщается, что количество россиян, попросивших убежища в азиатском государстве выросло в 5 раз – в 2022 году количество таких граждан РФ составляло менее 1000. Прошлогодний результат также стал рекордным для всей четверти столетия – такого количества беженцев не было с 1994 года.

Известно также, что следом за гражданами РФ в страну прибыло большое количество жителей Казахстана. Количество обращений в Южную Корею от граждан этой страны превысило 2000. Согласно информации корейского ведомства, в страну по причине политического или религиозного преследования пребывает также по 1,3 тысячи китайцев и почти столько же малайзийцев.