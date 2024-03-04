CNN: республиканцы могут одобрить выделение $60 миллиардов для Киева в марте или апреле

Спикер американской палаты представителей Майк Джонсон в текущем или следующем месяце сможет вынести на голосование новый проект закона о бюджете, предполагающий выделение $60 миллиардов для Украины. Об этом сообщил американский телеканал CNN .

Журналисты отметили, что Джонсон, ранее «сорвавший» согласование двух таких проектов, частно виделся с республиканцами из палаты, продвигающими идею двухпартийного проекта, который включал бы помощь для Израиля и Украины. Сообщается, что спикер не занимал позиции по данному плану, но призвал к его доработке для того, чтобы была возможность вынести его на голосование в течение марта или в начале апреля.

Согласно данным канала, доработкой проекта на данный момент занимается председатель палаты по иностранным делам Майкл Маккол. Журналисты также указали на то, что Джонсон идет на риск, вынося проект на голосование, так как сторонники Трампа могут проголосовать за отстранение спикера от должности. В то же время, его также могут не поддержать демократы, не желающие выделять новые средства для Израиля, заключили CNN.