CNN: снятие Байденом своей кандидатуры с выборов не связано с его здоровьем

То, что Джо Байден перестал претендовать на должность президента США на следующий срок, никак не связано с его состоянием здоровья. Такую версию озвучил телеканал CNN.

Джо Байден решил не выдвигать свою кандидатуру на следующий срок. Тем не менее, это не говорит о его плохом здоровье. Данное решение никак не связано с его состоянием.

«Ошеломительное решение президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки 2024 года не связано с какими-либо медицинскими проблемами», - указали журналисты, сославшись на мнение одного из высокопоставленных чиновников из Белого дома.

Одновременно с этим брат президента Фрэнк Байден сообщил, что состояние здоровья также стало одной из причин, по которой кандидат от демократов решил не выступать на выборах.

Ранее политолог Шариков назвал плохое здоровье Байдена одной из причин того, что он выйдет из предвыборной гонки. Вдобавок к этому, скажутся очень слабые позиции действующего главы США, которые могут не дать ему одержать победу в битве за умы электората.