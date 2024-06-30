CNN: Союзников Вашингтона пугает вероятное снятие кандидатуры Байдена с участия в президентских выборах

Союзники Штатов по Североатлантическому альянсу и Евросоюзу боятся, что в случае вероятного снятия кандидатуры действующего лидера страны Джо Байдена для участия в выборах, противники Вашингтона, прежде всего Москва и Пекин, посеют раздор в США. Об этом сообщает телеканал CNN.

Уточняется, что опасения возникли после неудавшихся дебатов с экс-лидером страны, однако они независимы от того, способен ли Байден принимать решения, поскольку его окружают здравомыслящие люди, которые в случае переизбрания политика продолжат принимать рациональные решения. При этом союзники Вашингтона не исключают возвращения Трампа на пост главы американского государства, несмотря на то что обеспокоены данным вопросом.

Подчеркивается, что ключевым предметом беспокойства является то, что Штаты не могут обеспечить стабильность в период неопределенности.

Кроме того, американская пресса сходится во мнении о том, что попытка выступления действующего главы Белого дома на первых дебатах с Трампом была неудачной. Он постоянно запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а после мероприятия его супруга помогала Байдену спуститься с лестницы. Это в итоге может привести к тому, что демократы могут отказаться от него в качестве претендента на пост и заменить его иным кандидатом.

Напомним, что вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.