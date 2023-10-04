CNN: Трамп не будет претендовать на пост спикера Палаты представителей

Дональд Трамп не намерен претендовать на пост спикера Палаты представителей в Конгрессе США, он сосредоточит свои усилия на борьбе за президентское кресло, передает телеканал CNN.

«У нас есть много отличных людей. Меня часто об этом спрашивают. Но вы знаете, мы ведем в президентской гонке, хотя газеты об этом не пишут. И я полностью на ней сосредоточен», – заявил Трамп.

Экс-президент США выразил готовность оказать любую помощь в разрешении парламентского кризиса, но не заинтересован в том, чтобы лично возглавить Палату представителей.

Накануне Палата представителей лишила молотка спикера республиканца Кевина Маккарти. Трампа называли в числе вероятных кандидатов на эту должность.