CNN: У Трампа состоится телефонный разговор с Зеленским

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующий день после своего выдвижения на пост. Соответствующее заявление сделал американский телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

Известно, что в четверг, 25 июля, Республиканская партия должна официальном объявить Трампа своим кандидатом на предстоящих в Штатах президентских выборах. Тогда политик официально станет участником президентской гонки.

Подчеркивается, что разговор Трампа с украинским президентом запланирован на пятницу, 26 июля.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на источники заявила, что карьера действующего президента США Джо Байдена подходит к завершению.