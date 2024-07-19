CNN: У Трампа состоится телефонный разговор с Зеленским
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Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующий день после своего выдвижения на пост. Соответствующее заявление сделал американский телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.
Известно, что в четверг, 25 июля, Республиканская партия должна официальном объявить Трампа своим кандидатом на предстоящих в Штатах президентских выборах. Тогда политик официально станет участником президентской гонки.
Подчеркивается, что разговор Трампа с украинским президентом запланирован на пятницу, 26 июля.
Ранее телекомпания NBC со ссылкой на источники заявила, что карьера действующего президента США Джо Байдена подходит к завершению.