Один из собеседников компании, близкий к президенту, заявил о том, что карьера Байдена уже близка к концу. В то же время, другие источники журналистов заявили о том, что уже можно ощутить, как земля уходит из-под ног американского лидера.

Авторы также отметили, что уже даже самые ярые сторонники президента склонились к мнению, что в этом вопросе все предрешено. В то же время, настрой самого Байдена также изменился в вопросе готовности выйти из гонки, заявили источники.

Согласно информации одного из приближенных к предвыборному штабу Байдена, кампания ожидает собрать лишь четверть от пожертвований, запланированных изначально.

Накануне сообщалось о том, что врачи в РФ прогнозируют Байдену тромбообразование и отказ от выборов.