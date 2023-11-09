CNN: у Запада нет стратегии в отношении конфликта на Украине

Страны Запада не способны понять Россию и не имеют внятной стратегии в отношении конфликта на Украине, пишет старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Джейд МакГлинн в статье для CNN.

Пожалуй, самым ярким недостатком является закостенелость западного мышления. Запад как будто отказывается иметь стратегию ведения этой войны. США, похоже, не хотят, чтобы Украина победила, если под победой понимать возвращение всех захваченных земель.

Многие на Западе смотрят на Россию под своим надменным углом зрения. Они продолжают считать, что российское общество возмущено проведением СВО и страдает от санкций, что кремлевская элита может отвернуться от Владимира Путина.

Но это иллюзии. Когда Россия заявляет, что будет добиваться своих военных целей столько, сколько потребуется, у нее есть идеологическая и экономическая инфраструктура для этого. У Запада ее нет, констатирует эксперт.

Лидеры западных стран предлагают избирателям морализаторскую риторику на тему «свобода против тирании», но люди от нее устали.