Предложения по урегулированию конфликта на территории Украины от кандидата в вице-президенты Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса беспокоят Европу. Об этом сообщил журнал The Economist .

Авторы заявили, что на фоне предложений Вэнса, европейский мир был ввергнут в панику. Они объяснили, что предлагаемое им соглашение включает большие потери территории для украинской стороны и нейтральный статус для нее. Отмечается также, что Вэнсу безразлична судьба украинского государства и он разделяет точку зрения российской стороны в вопросе урегулирования.

Второй причиной для паники в Европе стали кумиры политика, указали журналисты. Сообщается, что знаменитый французский президент Шарль де Голль привлекает Вэнса своей способностью ставить интересы своего государства выше союзнических. Более того, кандидат в вице-президенты также восхищается премьером Венгрии Виктором Орбаном, уже давно являющимся противником истеблишмента в Европе, добавляется в материале.

Журналисты резюмируют: Вэнс вряд ли понравится европейцам, ведь их волнует вопрос дальнейшей поддержки Украины со стороны Штатов.

Накануне телеканал CNN сообщил о том, что Трамп запланировал телефонный разговор с Зеленским.