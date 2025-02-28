CNN узнал, что произошло в Белом доме после перепалки в Овальном кабинете

По информации, предоставленной телеканалом CNN, после конфликта между Трампом и Зеленским, президент США провел встречу со своими ключевыми советниками в Овальном кабинете. В ходе этой встречи Трамп обсудил ситуацию с вице-президентом Вэнсом, госсекретарем Рубио, и другими высокопоставленными чиновниками. В результате этой встречи Трамп пришел к выводу, что «Зеленский не в том положении, чтобы вести переговоры».

После этого президент Соединенных Штатов Америки поручил государственному секретарю Рубио и своему помощнику по вопросам национальной безопасности Майку Уолцу передать сообщение: необходимо, чтобы Зеленский покинул Белый дом.

«Украинская делегация в это время ждала в отдельной комнате неподалеку (что является стандартной практикой во время визитов иностранных лидеров). Обычно после основной встречи обе стороны снова собираются за обедом. Тем не менее, украинской делегации не предложили остаться на обед в Белом доме», — приводится в публикации телеканала.

Как сообщил источник CNN в администрации президента США, украинская сторона намеревалась продолжить переговоры и некоторое время не хотела покидать помещение, но получила отрицательный ответ. Вскоре после этого президент Украины покинул Белый дом.

Ранее сообщалось, что посол Украины не сдержала эмоций из-за поведения Зеленского в Белом доме.