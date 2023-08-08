CNN: Виктория Нуланд приехала в мятежный Нигер навести порядок, но осталась с носом

Заместитель главы госдепа США Виктория Нуланд спешно прилетела в Нигер. В понедельник вечером, 7 августа, дипломат провела «откровенные и довольно сложные» переговоры с отстранившими от власти действующего президента страны военными.

Детали переговоров Нуланд с мятежниками не уточняются. В то же время, как передает телеканал CNN, американке было в резкой форме отказано в ее стремлении увидеть и пообщаться со свергнутым президентом Нигера Мохамедом Базума.

«Меня не пустили проведать президента Нигера Мохамеда Базума, я осталась ни с чем», - пожаловалась Нуланд журналистам.

26 июля президентская гвардия сместила с поста главы Нигера президента страны Мохамеда Базума. Позже на строну гвардии встали военные, после чего было объявлено приостановке действия конституции и временном закрытии границы.

А накануне стало известно, что ЭКОВАС готовится к полномасштабному введению войск в Нигер.