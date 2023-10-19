CNN: война на Ближнем Востоке может лишить помощи Украину

Из-за ситуации на Ближнем Востоке президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять внимание и поддержку со стороны своего главного союзника, пишет для CNN журналист Фрида Гитис.

В Белом доме заявляют, что окажут помощь Израилю и будут продолжать поддерживать Украину. Очевидно, что администрация Джо Байдена так и намерена поступить, но выделение денег затрудняет непрекращающийся хаос в палате представителей, а многие из республиканцев в Конгрессе, яростно поддерживая Израиль, выступают против помощи Украине.

Чтобы выстоять, Владимиру Зеленскому необходима непрекращающаяся поддержка, прежде всего, со стороны США. Но ему предстоит столкнуться с «неизбежной реальностью», когда западная помощь может снизиться.