CNN: война на Ближнем Востоке может лишить помощи Украину
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Из-за ситуации на Ближнем Востоке президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять внимание и поддержку со стороны своего главного союзника, пишет для CNN журналист Фрида Гитис.
В Белом доме заявляют, что окажут помощь Израилю и будут продолжать поддерживать Украину. Очевидно, что администрация Джо Байдена так и намерена поступить, но выделение денег затрудняет непрекращающийся хаос в палате представителей, а многие из республиканцев в Конгрессе, яростно поддерживая Израиль, выступают против помощи Украине.
Чтобы выстоять, Владимиру Зеленскому необходима непрекращающаяся поддержка, прежде всего, со стороны США. Но ему предстоит столкнуться с «неизбежной реальностью», когда западная помощь может снизиться.
«Кто бы ни приложил руку к подготовке, планированию и осуществлению нападения ХАМАС на Израиль, нет никаких сомнений в том, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке, по крайней мере в краткосрочной перспективе, благоприятствует кампании Москвы против Украины и создает для Киева чрезвычайно серьезные новые проблемы», – заключает автор публикации.