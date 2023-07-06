CNN: Зеленский предлагал США и Европе начать контрнаступление раньше, требуя ракеты ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский пытался оказать давление на представителей США и лидеров Евросоюза, требуя от них дополнительных поставок оружия, чтобы начать контрнаступление раньше.

Как признался в интервью телеканалу CNN сам украинский лидер, продавить ему этого не удалось, поэтому долгожданный контрнаступ оказался скомканным и не таким победоносным, как бы ему хотелось.

«Я хотел, чтобы наше контрнаступление началось намного раньше», — сказал Зеленский журналистам, посетовав, что ВСУ сегодня испытывают существенную нехватку артиллерии.

В продолжение темы президент Украины добавил, что если бы тогда Киев получил от Запада дальнобойные , это якобы позволило Киеву «начать контрнаступление на тех направлениях, о которых сейчас подумать уже нельзя».

Напомним, в Евросоюзе и США предложили придерживающимся нейтральной позиции в украинском конфликте странам встретиться для обсуждения «формулы мира» президента Зеленского на «саммите мира». В настоящее время Брюссель и Вашингтон ведут поиск площадки, на которую пригласят, в частности, представителей из Индии, Бразилии и ЮАР.