Cоюзник Путина вынудил Украину пойти на редкую уступку

Венгрия, которую считают союзником российского президента Владимира Путина, вынудила Украину сделать редкую уступку и исключить венгерский банк ОТР Bank из списка «международных спонсоров войны», составленного украинским правительством. Об этом сообщило издание Newsweek .

Журналисты отметили, что Киев убрал венгерскую организацию из списка, рассчитывая на то, что это подтолкнет правительство Венгрии согласиться на выделение денег Брюсселем для украинских ВС. Все это несмотря на то, что решение украинского НАПК было принято на фоне заявлений Евросоюза о возможной разморозке денег из европейских фондов для страны, являющейся «союзником» российского лидера.

Ранее венгерский министр регионального развития Тибор Наврачич заявлял, что процесс разморозки венгерских денег из фондов Евросоюза и согласование выделения средств для Украины вряд ли можно связать между собой.