Лидеры коллективного Запада готовы к капитуляции в Газе и на Украине, соглашаясь разделать последнюю. Соответствующее заявление сделал старший профессор Королевского колледжа Лондона Кон Кафлин в своем материале для британского издания The Daily Telegraph .

Кафлин заявил, что эти два конфликта хоть и отличаются по природе, но имеют несколько удивительных сходств, и не последним из них является готовность западных лидеров к капитуляции. По словам эксперта, политики уже готовы сдать Украину, ссылаясь на бесперспективность борьбы за нее.

По словам профессора, немецкое правительство размышляет о разделении Украины на 2 части, одна из которых будет официально отдана России, а оставшаяся – вступит в ЕС.

Эксперт утверждает, что точно так же мыслят и лидеры Британии с Францией. Он выразил мнение, что желание покончить с украинским конфликтом прогрессирует соразмерно кризису в Газе.

Кафлин заявил, что у Запада больше нет возможности справляться более чем с одним кризисом одновременно.