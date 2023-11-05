Cына Кадырова поздравили с назначением на «важную должность»

Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил пятнадцатилетнего сына главы республики Адама Кадырова с назначением на «важную должность» в службе безопасности главы региона. Свое поздравление Дудаев опубликовал в своих социальных сетях .

В своем посте он заявил, что от всей души поздравляет Кадырова-младшего с назначением на «важную должность», но никакой конкретики по вопросу, что именно это за должность там нет.

Дудаев также заявил, что сын главы Чечни уже успел себя показать, как смелого и отважного человека, готового «заступаться за религию». Чеченский министр также напомнил, что Адам уже несколько раз был в зоне проведения СВО.

Несколько чиновников из Республики тоже поздравили Адама Кадырова с новой должностью, но никто из них не уточнял, на какой именно пост был назначен сын главы республики.