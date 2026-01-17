«Да, Дональд, Дональд...». Трамп спародировал акцент Макрона на встрече в Белом доме
Трамп во время выступления в Белом доме спародировал акцент Макрона
Фото: [lucky-photographer]
В ходе встречи с участниками круглого стола в Белом доме действующий президент США Дональд Трамп в деталях описал свой недавний диалог с французским лидером Эммануэлем Макроном, позволив себе ироничное подражание его акценту. Кадры с этой частью выступления распространило британское издание Daily Mail.
Темой телефонного разговора, по словам американского президента, стало выравнивание цен на фармацевтическую продукцию. Чтобы проиллюстрировать реакцию коллеги, Трамп привел его слова, намеренно стилизуя свою речь под «галльский» акцент: «Да, Дональд, Дональд. Спасибо большое, что позвонили».
Трамп также раскрыл используемые им методы давления, заявив, что предупредил французскую сторону о готовности ввести 25-процентные пошлины на весь импорт из Франции в случае несогласия пересмотреть условия. Как утверждает американский лидер, эта перспектива заставила Макрона немедленно пойти на уступки, ответив, согласно озвученной версии: «Дональд, я бы с радостью сделал это для тебя. Для меня будет большой честью сделать это».
