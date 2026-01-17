«Да, Дональд, Дональд...». Трамп спародировал акцент Макрона на встрече в Белом доме

В ходе встречи с участниками круглого стола в Белом доме действующий президент США Дональд Трамп в деталях описал свой недавний диалог с французским лидером Эммануэлем Макроном, позволив себе ироничное подражание его акценту. Кадры с этой частью выступления распространило британское издание Daily Mail .

Темой телефонного разговора, по словам американского президента, стало выравнивание цен на фармацевтическую продукцию. Чтобы проиллюстрировать реакцию коллеги, Трамп привел его слова, намеренно стилизуя свою речь под «галльский» акцент: «Да, Дональд, Дональд. Спасибо большое, что позвонили».

Трамп также раскрыл используемые им методы давления, заявив, что предупредил французскую сторону о готовности ввести 25-процентные пошлины на весь импорт из Франции в случае несогласия пересмотреть условия. Как утверждает американский лидер, эта перспектива заставила Макрона немедленно пойти на уступки, ответив, согласно озвученной версии: «Дональд, я бы с радостью сделал это для тебя. Для меня будет большой честью сделать это».

