«Да все нормально, можешь просто сказать это». О чем предупредил Трамп мэра Нью-Йорка?

В ходе встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп продемонстрировал неожиданную реакцию на ранее озвученную характеристику со стороны избранного мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, назвавшего его «фашистом».

Трамп не только не потребовал опровержений, но и дал понять, что не имеет ничего против сохранения этой формулировки.

«Да все нормально, можешь просто сказать это. Это проще, чем объяснять, я не возражаю», — заявил Трамп, когда журналисты попытались выяснить, настаивает ли Мамдани на своей позиции.

Президент прервал начатый мэром ответ, не дав тому развернуто объяснить свою точку зрения. Завершив свою реплику, Трамп одобрительно похлопал политика по руке, стоявшего рядом. Видимо, в ответ на прозвучавший вопрос, Зохран Мамдани лишь с улыбкой ответил: «Да».

Ранее сообщалось о том, что Трамп принимает Мамдани, ранее подвергавшегося его критике.