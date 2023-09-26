Дагестанских депутатов призвали объяснить жителям безвредность вышек сотовой связи

Министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов обратился к депутатам парламента с просьбой объяснить жителям региона безвредность вышек сотовой связи. С соответствующим обращением глава ведомства выступил на сессии Народного собрания Дагестана.

В 2023 году в Дагестане должны появиться 76 вышек связи. Таким образом, жители сел смогут получить высокоскоростной интернет совершенно бесплатно. Несмотря на это, даже сейчас некоторые граждане выступают против установки вышек.

«Нам необходима ваша помощь в доведении информации до населения о том, что нет никакого вреда от установки вышек связи для местных жителей», – сказал Гамзатов.

В 2021 году в некоторых регионах России прошли массовые митинги против строительства вышек сотовой сети 5G. Волнения в том числе происходили в регионах Кавказа, Кубани и в Ставропольском крае. В некоторых населенных пунктах жители даже поджигали вышки.

Некоторые люди убеждены, что антенны мобильной связи угрожают их здоровью из-за излучения. В разных странах существуют нормы по установке вышек сотовой связи. В России действует СанПиН, согласно которому допустимый уровень воздействия электромагнитного поля на человека в полосах сотовой связи составляет 10 мкВт на квадратный сантиметр тела.

Ранее Роспотребназдор сделал официальное заявление, в котором подтвердил, что элекромагнитное излучение от вышек сотовой связи практически никак не влияет на здоровье человека.