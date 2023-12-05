Daily Express: британские дипломаты надавят на Зеленского для старта мирных переговоров

Даже союзники Киева уже поняли, что украинское контрнаступление провалилось. Теперь у украинских властей есть только один выход – дипломатия.

Британское издание указало, что у всех стран Запада теперь есть обоснованные сомнения в том, что ВСУ смогут выиграть конфликт путем боевых действий.

«В дипломатических кругах поговаривают о том, чтобы оказать давление на Киев и заставить его сесть за стол переговоров», - указали журналисты в своей статье.

Они добавили, что внутри самой Украины президент попал под бурю критики. Его действия не приводят ни к каким положительным итогам, а армия терпит поражение за поражением.