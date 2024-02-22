Daily Mail: Байден каждый день занимается упражнениями по балансу с физиотерапевтом

Президент Соединенных Штатов Джо Байден каждое утро делает упражнения по балансу с физиотерапевтом, чтобы не падать. Об этом сообщило издание The Daily Mail со ссылкой на помощников американского лидера.

Источники рассказали журналистам, что по утрам глава американского государства тратит порядка 45 минут на упражнения с физиотерапевтом для того, чтобы помочь ему в сохранении баланса и справляться с «все более неуклюжей походкой».

Авторы напомнили, что несколько лет назад Байден сломал ногу, и вопреки показаниям врача, не носил ортопедическую обувь. Это сказалось на способности президента передвигаться и приводит к частым падениям, отмечают журналисты. В газете сообщили, что сейчас он носит специальную обувь вместо ботинок, а у лестниц всегда стоят помощники и сотрудники спецслужб «на случай происшествия».

Журналисты также рассказали о закулисье публичных выступлений Байдена. По словам авторов материала, перед каждым выступлением спичрайтеры готовят ему детальную речь, а помощники составляют выжимку из новостей на случай, если корреспонденты будут задавать вопросы. Президенту Штатов также отдельно составляются «шпаргалки», заявили в издании.