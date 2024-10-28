Daily Mail: Трамп объявит войну Стармеру в случае победы на выборах

Кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии США Дональд Трамп намерен в случае победы на предстоящих в ноябре президентских выборах объявить «тотальную войну» британскому премьер-министру Киру Стармеру, пишет Daily Mail.

По информации издания со ссылкой на источники в окружении миллиардера, это связано со последним скандалом вокруг вероятного вмешательства в выборы Лейбористской партии, фактически поддержавшей кандидата от демократов Камалу Харрис.

«Дональд Трамп развяжет „тотальную войну“ против сэра Кира Стармера, если вернется в Белый дом», — приводится в материале.

Ранее стало известно, что американское влиятельное издание Washington Post впервые за 36 лет отказалось поддерживать кого-либо из кандидатов на пост президента США, ни вице-президента Камалу Харрис, ни экс-президента Дональда Трампа. Об этом заявил главред газеты Уильям Льюис.

Также мы сообщали, что Трамп за две недели до выборов впервые опережает Харрис в президентской гонке.