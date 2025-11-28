«Дама, приятная во всех отношениях»: Мединский предложил Каллас персональный ликбез по истории России

Помощник президента РФ Владимир Мединский предложил главе европейской дипломатии Кае Каллас изучить его авторский курс по истории России. Поводом стало ее заявление о нападении России на 19 стран за последние 100 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Мединский в ироничной форме отреагировал на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас. Европейский политик утверждала, будто Россия за последние сто лет напала на 19 государств.

Помощник российского лидера рекомендовал Каллас свою книгу «Рассказы из русской истории» и выразил готовность провести для нее персональный исторический ликбез. Он с иронией отметил, что, по его мнению, Эстония как осколок СССР не смогла сохранить прежний уровень школьного образования.

В личном телеграм-канале Мединский также привел саркастический перечень «агрессивных» действий России. В этот список вошли нападение на Японию в Порт-Артуре в 1904 году, а также на Англию, США и Францию в годы Гражданской войны. Завершил он этот ряд ударом по «беззащитной Германии» в 1941 году под Москвой. По его словам, подобная логика ведет к обвинению русских в агрессии против войск Батыя под Рязанью или против немецких рыцарей на Чудском озере.

