Эксперт заявил, что украинским солдатом уже ничего не может помочь. По его словам, какое бы оружие и технику не поставлял Запад Киеву, это не спасет украинскую сторону.

Дандыкин также указал на то, что из-за безысходности, украинское правительство уже не знает, чего просить у Запада. Он напомнил, что Киев просил такое количество снарядов, которого уже не существует во всем мире. Эксперт также подчеркнул, что страны Запада не отдадут дорогостоящую технику Украине просто для того, чтобы она была уничтожена российскими ВС.