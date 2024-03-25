Дания отправит Украине только часть из ранее обещанных истребителей F-16

Глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен проинформировал, что Копенгаген таки передаст Киеву вожделенные истребители F-16. Правда, это будет только часть из ранее обещанных самолетов, сообщает агентство Ritzau.

Отмечается, что остальные достанутся Аргентине. Заявление Поульсен сделал перед визитом в Буэнос-Айрес.

«Мы решили передать Украине 19 самолетов, оставшиеся 24 потенциально будут проданы другой стране. Сейчас мы ведем об этом реальные переговоры с Аргентиной», — сказал Поульсен.

Министр обороны Дании добавил, Копенгаген надеется, что сделка о передаче истребителей может быть оформлена уже в предстоящем апреле.

Ранее мы писали, что российские военные поразили аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области Украины, где ВСУ готовятся принять истребители F-16.