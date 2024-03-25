Дания отправит Украине только часть из ранее обещанных истребителей F-16
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Глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен проинформировал, что Копенгаген таки передаст Киеву вожделенные истребители F-16. Правда, это будет только часть из ранее обещанных самолетов, сообщает агентство Ritzau.
Отмечается, что остальные достанутся Аргентине. Заявление Поульсен сделал перед визитом в Буэнос-Айрес.
«Мы решили передать Украине 19 самолетов, оставшиеся 24 потенциально будут проданы другой стране. Сейчас мы ведем об этом реальные переговоры с Аргентиной», — сказал Поульсен.
Министр обороны Дании добавил, Копенгаген надеется, что сделка о передаче истребителей может быть оформлена уже в предстоящем апреле.
Ранее мы писали, что российские военные поразили аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области Украины, где ВСУ готовятся принять истребители F-16.