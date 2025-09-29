Дания призвала сотни резервистов после полетов неопознанных дронов над военными базами

Дания проводит срочный призыв нескольких сотен военнослужащих резерва. Решение принято после серии тревожных инцидентов с неопознанными беспилотниками, которые были замечены в небе над стратегически важными объектами страны. Об этом сообщает TV2.

Командование Вооруженных сил Дании отреагировало на активизацию неопознанных беспилотников срочным призывом резервистов. Речь идет о нескольких сотнях военнослужащих, которые должны прибыть на пункты сбора в кратчайшие сроки.

Инциденты с дронами произошли над ключевыми военными объектами, включая авиабазы «Каруп» и «Скридструп», а также над казармами в Хольстебро. Несколько гражданских аэропортов также фиксировали несанкционированные полеты. Министерство обороны Дании воздерживается от официальных комментариев, однако, по данным местных СМИ, власти рассматривают эти события как серьезную угрозу национальной безопасности.

